Солнце 9 декабря в Петербурге даже большая редкость, чем 8-го. И оно останется с нами ещё два дня, а потом снова начнётся нормальный декабрь: небо в пелене облаков и мокрый снег.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря осадков не ожидается, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 7 градусов, а в пригородах до минус 9, днём она чуть повысится – минус 3-5.

За 57 лет погодных наблюдений в этот день в Петербурге было ясно всего один раз. Чаще всего бывает паcмурно: так было 40 раз, ещё 16 раз облачно с прояснениями. Температура же вошла в нормальные рамки. Обычно в течение суток она колеблется от минус 6 до плюс 1 градуса. Самое холодное 9 декабря зафиксировано в 1973 году, минус 26, а самое тёплое - в 2006 году, плюс 9, напоминает «Яндекс».