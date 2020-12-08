Мороз (по нынешним меркам) и солнце – синоптики обещают Петербургу несколько чудесных декабрьских дней.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 декабря будет малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Ночью в пригородах Петербурга температура местами опускалась до минус 9 градусов, днём минус 2-4.

Солнце в начале декабря большая редкость. За 57 лет погодных наблюдений ясно в этот день в Петербурге было всего три раза. Чаще всего бывает паcмурно, минус 7 – плюс 1 градус в течение суток. Самое холодное 8 декабря зафиксировано в 1973 году, минус 25, а самое тёплое - в 2006 году, плюс 8 градусов, напоминает «Яндекс».