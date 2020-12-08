У петербуржцев появился шанс увидеть северное сияние благодаря геомагнитной буре

Американский центр прогноза космической погоды SWPC сообщает о геомагнитной буре в ближайшие дни, что означает вероятность северного сияния.
Слабая буря (G1) прогнозируется 9 декабря, сильная (G3) — 10 декабря, умеренная (G2) — 11 декабря.
Огни Авроры можно увидеть вплоть до Пенсильвании, Айовы и Орегона, отмечает SWPC. Петербург по широте также попадает в эту зону. Более того, по прогнозу метеорологов, в ближайшие две ночи небо над Северной столицей будет ясным, в ночь на 11 декабря — переменная облачность.
Однако в Петербурге из-за сильного светового загрязнения рассмотреть северное сияние сложно, для наблюдения лучше ехать за город, на север. Петербургские охотники за Авророй называют среди возможных точек в черте города станцию метро «Приморская» и Кронштадт.