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У петербуржцев появился шанс увидеть северное сияние благодаря геомагнитной буре

Американский центр прогноза космической погоды SWPC сообщает о геомагнитной буре в ближайшие дни, что означает вероятность северного сияния.

Слабая буря (G1) прогнозируется 9 декабря, сильная (G3) — 10 декабря, умеренная (G2) — 11 декабря.

Огни Авроры можно увидеть вплоть до Пенсильвании, Айовы и Орегона, отмечает SWPC. Петербург по широте также попадает в эту зону. Более того, по прогнозу метеорологов, в ближайшие две ночи небо над Северной столицей будет ясным, в ночь на 11 декабря — переменная облачность.

Однако в Петербурге из-за сильного светового загрязнения рассмотреть северное сияние сложно, для наблюдения лучше ехать за город, на север. Петербургские охотники за Авророй называют среди возможных точек в черте города станцию метро «Приморская» и Кронштадт.

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Комментарии (2)

Блейк
Фонтанка, у вас модераторы перестали работать? 264516451 (мошенники)
Такой текст по куче форумов гуляет. Вы сообщники?
264516451
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