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Водителя Audi, въехавшего в фуру на Горском шоссе, забрали медики — не только лечить

После вечерней аварии на севере Петербурга водителю «Ауди» потребовалась госпитализация.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 8 декабря в 22:12 на Горском шоссе, 171, по предварительным данным, автомобиль «Ауди» въехал в «Сканию». Водитель «Ауди», 42-летний мужчина, попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, у него были визуальные признаки алкогольного опьянения. Проводится проверка.

Очевидцы, напомним, рассказывали, что водитель казался нетрезвым и объяснил своё состояние семейными проблемами.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Повреждения у обеих машин сильные, но Audi Q7 оказалась крепкой. «Проезжал их в тот момент, пишет в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Дмитрий. — Дядька бородатый сидел на заднем сиденье с травмами ног. Думал, это пассажир сзади, а оказывается, это водитель. Я думал, водителю каюк. «Ауди» спасла».

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Комментарии (1)

Kezevo
Ауди и правда спасла! Будь на ее месте сверхдуховная патриотичная веста- закрытый гроб
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