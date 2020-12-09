FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -5
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

В Левашово Audi заигралась со скоростью и поломала фуру. Водитель рассказал о семейной драме

Scania поймала легковой автомобиль в Выборгском районе Петербурга вечером 8 декабря. Кроссовер сплющило от удара, но и тягачу заметно досталось.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на Горском шоссе неподалёку от завода Hyundai в начале одиннадцатого вечера. «Водитель Audi обогнал меня как стоячего (я ехал 120) и въехал в фуру», — рассказывает очевидец случившегося.

Несмотря на впечатляющие последствия для обоих участников, мужчина, управлявший Audi Q7, отделался травмой ноги. Запах перегара от него не остался незамеченным. По словам очевидца, водитель после аварии просил обойтись без вмешательства правоохранителей и рассказывал о ссоре с женой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Znatok78
А, ну раз с женой поругался, то, конечно, понять и простить...люди реально деградируют...
Kezevo
Затоталил фуру и просил обойтись без вмешательства правоохранителей и рассказывал о ссоре с женой...
aaignat
С женой справится не может, но бухой за руль полез, тряпка
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний