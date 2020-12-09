Scania поймала легковой автомобиль в Выборгском районе Петербурга вечером 8 декабря. Кроссовер сплющило от удара, но и тягачу заметно досталось.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на Горском шоссе неподалёку от завода Hyundai в начале одиннадцатого вечера. «Водитель Audi обогнал меня как стоячего (я ехал 120) и въехал в фуру», — рассказывает очевидец случившегося.
Несмотря на впечатляющие последствия для обоих участников, мужчина, управлявший Audi Q7, отделался травмой ноги. Запах перегара от него не остался незамеченным. По словам очевидца, водитель после аварии просил обойтись без вмешательства правоохранителей и рассказывал о ссоре с женой.