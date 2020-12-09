Как сообщает Европейское космическое агентство 8 декабря, аппараты впервые состыковали в специализированном помещении концерна Thales Alenia Space в Каннах — так называемой чистой комнате. Посадочный модуль «ЭкзоМарса-2022» ждёт завершающий этап испытаний, в ходе которых, в частности, проверят электропитание и передачу данных между двумя элементами системы.

Лётную модель марсохода Rosalind Franklin установили на российский посадочный модуль «Казачок». Примерно в такой конфигурации дуэт после испытаний отправится исследовать Марс.

«На этом изображении два пандуса посадочной платформы развернуты, а одна из солнечных панелей частично развернута (спереди слева). После оценки области на предмет потенциальных опасностей, команда марсохода может по своему выбору вести Rosalind Franklin вперед или назад по любому из двух пандусов, чтобы начать научное исследование Марса», - объясняют в ЕКА.

После завершения испытаний марсоход вернут в Турин, где его протестируют перед отправкой на Байконур. Согласно плану, Rosalind Franklin и платформу «Казачок» запустят на Марс при помощи российской ракеты-носителя «Протон» в сентябре 2022 года. Спуск на поверхность красной планеты предполагается в 2023-м, плацдармом выбрано плато Оксия в северном полушарии Марса.



Эта территория лишена крупных валунов и крутых склонов, поверхность достаточно плотная, чтобы марсоход встал ровно при посадке и не перевернулся. Шестиколёсная Rosalind Franklin, оборудованная девятью научными приборами, займётся геологическими исследованиями и поиском следов возможного существования жизни. Платформа с помощью тринадцати приборов будет изучать свойства поверхности и атмосферы Марса.

