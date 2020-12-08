FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Видео дня. Посмотрите, как байкальские нерпы качаются на ледяных блинчиках в Баргузинском заливе

Завораживающий ролик, посвященный самым знаменитым обитателям Байкала, появился в Сети 8 декабря. Видеозапись опубликована на странице учреждения «Заповедное Подлеморье» в Instagram.

Главные герои ролика — байкальские нерпы. Вниманию подписчиков предлагаются кадры, сделанные с воды и воздуха. На них видно, как серые тюлени отдыхают на раскачиваемых волнами льдинах, или как сказано в описании к видео — «качаются на ледяных блинчиках в Баргузинском заливе».

В Петербурге и его окрестностях тоже есть нерпы. В основном они обитают в Финском заливе. Наверное, самый популярный среди них — Крошик. Хотя с недавнего времени конкуренцию ему составил «его Жирнейшество» Шлиссик.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Гражданкa
вообще-то и Крошик, и Шлиссик - нерпы ладожские )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний