Завораживающий ролик, посвященный самым знаменитым обитателям Байкала, появился в Сети 8 декабря. Видеозапись опубликована на странице учреждения «Заповедное Подлеморье» в Instagram.
Главные герои ролика — байкальские нерпы. Вниманию подписчиков предлагаются кадры, сделанные с воды и воздуха. На них видно, как серые тюлени отдыхают на раскачиваемых волнами льдинах, или как сказано в описании к видео — «качаются на ледяных блинчиках в Баргузинском заливе».
В Петербурге и его окрестностях тоже есть нерпы. В основном они обитают в Финском заливе. Наверное, самый популярный среди них — Крошик. Хотя с недавнего времени конкуренцию ему составил «его Жирнейшество» Шлиссик.