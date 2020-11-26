Располневший нерпёнок Шлиссик, которого отчаялись «сплавить» в Ладогу специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы», останется в Репино как минимум на ближайшие два года. «Его Жирнейшество» будет жить на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, совместно с экспертами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Евро-Азиатской ассоциации зоопарков и аквариумов несколько месяцев пытались подыскать Шлиссику дальнейшее место содержания. Поскольку главной целью деятельности «Фонда друзей балтийской нерпы» и центра в поселке Репино является спасение, реабилитация и возвращение ластоногих пациентов в дикую природу, а не дальнейшее их содержание, было рассмотрено много вариантов дальнейшей судьбы Шлиссика, но все они не подходили для нежной северной нерпы», — рассказали в пресс-службе Водоканала.

В южных зоопарках слишком яркое солнце, к которому Шлиссик совершенно не привык. В других местах вода в бассейнах была или слишком солёной, или слишком жёсткой. Варианты с океанариумами в ТРЦ и вовсе не рассматривались.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«В итоге эксперты определили подходящими для содержания Шлиссика лишь два места: Московский и Калининградский зоопарки. В этих зоопарках имеется некоторый опыт работы с балтийскими серыми тюленями и подходящие бассейны», — рассказали в пресс-службе предприятия.

При этом обсуждались и возможные соседи Шлиссика по вольеру. Его предлагали поселить к взрослым серым тюленям, но с этим вариантом пришлось попрощаться — петербургский толстяк терпеть не может своих сородичей и уж очень горяч.

«Во время попыток совместного содержания с другой известной нерпой — Крошиком — он успел запугать тихого и интеллигентного соседа, постоянно угрожая ему и пытаясь его покусать. Так что юного скандалиста решили не объединять с крупными и сильными серыми тюленями. Скорее всего, знакомство с ними закончилось бы для неуживчивого Шлиссика серьезными травмами», — пояснили в Водоканале.

