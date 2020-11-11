Друзья балтийской нерпы попросили Росприроднадзор решить судьбу растолстевшего Шлиссика
Шлиссик, ладожская нерпа из Петербурга, останется в неволе. Где он будет жить дальше, пока неизвестно.
Как рассказали «Фонтанке» 11 ноября в Фонде друзей балтийской нерпы, Шлиссик как краснокнижное животное является государственной собственностью, и зоологи не могут сами определять его судьбу. Поэтому фонд обратился в Росприроднадзор, чтобы там, проконсультировавшись со специалистами, решили, куда его пристроить.
Свежие фотографии питомца фонд выложил сегодня в своих соцсетях. «Чтобы не мерзнуть в холодной воде, Шлиссик отъел себе замечательные толстые бока, приличествующие всякой уважающей себя осенней нерпе, и заслужил титул Его Жирнейшество», — шутят зоологи.
Хотя на фотографиях Шлиссик выглядит почти круглым, в воде он более стройный. Лишних килограммов у него нет. Осенью тюлени набирают максимальный вес, готовясь к зиме и мартовско-апрельской линьке. В итоге весной они весят на
Шлиссик попал к «друзьям балтийской нерпы» совсем маленьким. Его вырастили и пытались дважды выпустить в море, но он каждый раз возвращался. Вообще, он с раннего возраста не мог находиться в группе: или уплывал от других тюленей, или начинал их кусать — такой вот асоциальный. Его не могли поселить даже с Крошиком, хотя тот очень спокойный. Из-за этих индивидуальных особенностей Шлиссика решили не выпускать в дикую природу.