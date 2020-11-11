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11.11.2020 14:42
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Друзья балтийской нерпы попросили Росприроднадзор решить судьбу растолстевшего Шлиссика

Шлиссик, ладожская нерпа из Петербурга, останется в неволе. Где он будет жить дальше, пока неизвестно.

Как рассказали «Фонтанке» 11 ноября в Фонде друзей балтийской нерпы, Шлиссик как краснокнижное животное является государственной собственностью, и зоологи не могут сами определять его судьбу. Поэтому фонд обратился в Росприроднадзор, чтобы там, проконсультировавшись со специалистами, решили, куда его пристроить.

Свежие фотографии питомца фонд выложил сегодня в своих соцсетях. «Чтобы не мерзнуть в холодной воде, Шлиссик отъел себе замечательные толстые бока, приличествующие всякой уважающей себя осенней нерпе, и заслужил титул Его Жирнейшество», — шутят зоологи.

Фото vk.com/sealrescue&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/sealrescue" data-post-id="-14600522_22297" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Спасение тюленей 699–23–99</a>
Фото vk.com/sealrescue Спасение тюленей 699–23–99
Фото vk.com/sealrescue&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/sealrescue" data-post-id="-14600522_22297" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Спасение тюленей 699–23–99</a>
Фото vk.com/sealrescue Спасение тюленей 699–23–99
Фото vk.com/sealrescue&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/sealrescue" data-post-id="-14600522_22297" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Спасение тюленей 699–23–99</a>
Фото vk.com/sealrescue Спасение тюленей 699–23–99
Фото vk.com/sealrescue&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/sealrescue" data-post-id="-14600522_22297" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Спасение тюленей 699–23–99</a>
Фото vk.com/sealrescue Спасение тюленей 699–23–99
Фото vk.com/sealrescue&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/sealrescue" data-post-id="-14600522_22297" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Спасение тюленей 699–23–99</a>
Фото vk.com/sealrescue Спасение тюленей 699–23–99
Фото vk.com/sealrescue&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/sealrescue" data-post-id="-14600522_22297" data-post-click-type="post_owner_link" open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" thai";="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Спасение тюленей 699–23–99</a>
Фото vk.com/sealrescue Спасение тюленей 699–23–99

Хотя на фотографиях Шлиссик выглядит почти круглым, в воде он более стройный. Лишних килограммов у него нет. Осенью тюлени набирают максимальный вес, готовясь к зиме и мартовско-апрельской линьке. В итоге весной они весят на 30–40 % меньше, чем осенью, пояснили «Фонтанке» в фонде.

Шлиссик попал к «друзьям балтийской нерпы» совсем маленьким. Его вырастили и пытались дважды выпустить в море, но он каждый раз возвращался. Вообще, он с раннего возраста не мог находиться в группе: или уплывал от других тюленей, или начинал их кусать — такой вот асоциальный. Его не могли поселить даже с Крошиком, хотя тот очень спокойный. Из-за этих индивидуальных особенностей Шлиссика решили не выпускать в дикую природу.

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Комментарии (3)

Komarinsk2019
В зоопарк и в ютубе трансляцию. Ещё и денег заработают нерпенку на мойву.
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