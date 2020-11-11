Шлиссик, ладожская нерпа из Петербурга, останется в неволе. Где он будет жить дальше, пока неизвестно.

Как рассказали «Фонтанке» 11 ноября в Фонде друзей балтийской нерпы, Шлиссик как краснокнижное животное является государственной собственностью, и зоологи не могут сами определять его судьбу. Поэтому фонд обратился в Росприроднадзор, чтобы там, проконсультировавшись со специалистами, решили, куда его пристроить.

Свежие фотографии питомца фонд выложил сегодня в своих соцсетях. «Чтобы не мерзнуть в холодной воде, Шлиссик отъел себе замечательные толстые бока, приличествующие всякой уважающей себя осенней нерпе, и заслужил титул Его Жирнейшество», — шутят зоологи.