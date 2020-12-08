Жителя Петербурга, подозреваемого в нападении на школьника на детской площадке, арестовали на два месяца

Калининский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Жаффару Ирназарову, подозреваемому в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом 8 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Ирназарова арестовали на два месяца, до 6 февраля 2020 года. «Фонтанка» показывала, как он напал на школьника на детской площадке. Мужчина и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В обоснование своего ходатайства следствие указывало, что подозреваемый — гражданин иностранного государства, но утверждает, что у него есть временная регистрация на улице Демьяна Бедного в Петербурга. Однако, как было установлено, по этому адресу он не зарегистрирован, там вообще никто не проживает более года, что указывает на то, что он мог обмануть, а представленные им документы могут быть подложными. Все перечисленное, в свою очередь, ставит под сомнение законность его пребывания на территории России.

