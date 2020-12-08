Жителя Петербурга, подозреваемого в нападении на школьника на детской площадке, арестовали на два месяца

Калининский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Жаффару Ирназарову, подозреваемому в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом 8 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ирназарова арестовали на два месяца, до 6 февраля 2020 года. «Фонтанка» показывала, как он напал на школьника на детской площадке. Мужчина и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
В обоснование своего ходатайства следствие указывало, что подозреваемый — гражданин иностранного государства, но утверждает, что у него есть временная регистрация на улице Демьяна Бедного в Петербурга. Однако, как было установлено, по этому адресу он не зарегистрирован, там вообще никто не проживает более года, что указывает на то, что он мог обмануть, а представленные им документы могут быть подложными. Все перечисленное, в свою очередь, ставит под сомнение законность его пребывания на территории России.
Ирназаров также ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов о наличии у него официального места работы. Учитывая все это, есть основания полагать, что, опасаясь уголовной ответственности за совершенное преступление, он может скрыться, заключил следователь.
Помимо этого есть информация, что подозреваемый — пенсионер МВД Республики Узбекистан. «То есть осведомлен о тактике проведения следственных и иных процессуальных действий, то есть имеет фактические познания в области юриспруденции», — объяснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Вину он не признал, сообщив, что никакой физической силы в отношении несовершеннолетнего не применял. Однако видеозапись, на которой запечатлен момент нападения и которую ранее показывала «Фонтанка», говорит об обратном.
На кадрах видно, как, находясь на детской площадке у дома 70 на проспекте Просвещения в Петербурге, 36-летний мужчина подошел к 11-летнему мальчику, с которым дрался его сын, схватил его за капюшон кофты и штаны, после чего со всей силы бросил об землю. В результате ребенок с переломом левого предплечья угодил в больницу, где его прооперировали. Расследованием уголовного дела занимается петербургский СК.