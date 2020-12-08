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Жителя Петербурга, подозреваемого в нападении на школьника на детской площадке, арестовали на два месяца

Калининский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Жаффару Ирназарову, подозреваемому в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом 8 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ирназарова арестовали на два месяца, до 6 февраля 2020 года. «Фонтанка» показывала, как он напал на школьника на детской площадке. Мужчина и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В обоснование своего ходатайства следствие указывало, что подозреваемый — гражданин иностранного государства, но утверждает, что у него есть временная регистрация на улице Демьяна Бедного в Петербурга. Однако, как было установлено, по этому адресу он не зарегистрирован, там вообще никто не проживает более года, что указывает на то, что он мог обмануть, а представленные им документы могут быть подложными. Все перечисленное, в свою очередь, ставит под сомнение законность его пребывания на территории России.

Ирназаров также ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов о наличии у него официального места работы. Учитывая все это, есть основания полагать, что, опасаясь уголовной ответственности за совершенное преступление, он может скрыться, заключил следователь.

Помимо этого есть информация, что подозреваемый — пенсионер МВД Республики Узбекистан. «То есть осведомлен о тактике проведения следственных и иных процессуальных действий, то есть имеет фактические познания в области юриспруденции», — объяснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Вину он не признал, сообщив, что никакой физической силы в отношении несовершеннолетнего не применял. Однако видеозапись, на которой запечатлен момент нападения и которую ранее показывала «Фонтанка», говорит об обратном.

На кадрах видно, как, находясь на детской площадке у дома 70 на проспекте Просвещения в Петербурге, 36-летний мужчина подошел к 11-летнему мальчику, с которым дрался его сын, схватил его за капюшон кофты и штаны, после чего со всей силы бросил об землю. В результате ребенок с переломом левого предплечья угодил в больницу, где его прооперировали. Расследованием уголовного дела занимается петербургский СК.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

alex-un
Этот Жаффар Ирназаров не житель Петербурга, а один из тех зверьков, что понаехали к нам и кого надо срочно депортировать из России. Только Ирназарова депортировать лишь после того как он отсидит лет 5 за нанесение тяжких телесных повреждений
walker_5e4cd299a1c68
по этому адресу он не зарегистрирован
а представленные им документы могут быть подложными
ставит под сомнение законность его пребывания на территории России.
В этой статье прекрасно все. Сколько вот таких вот "пенсионеров мвд таджикистана"?! продолжает жить, отлично себя чувствовать да еще и руки распускать в городе Санкт-Петербурге? Где и кем он работает, какому государству платит налоги и платит ли он их вообще ,короче все как всегда.
carkorea
Узбеки смеются над нашей " тупостью ". Когда у них возникают проблемы с российским законом , они уезжают к себе, где в документах меняют букву в имени или фамилии . После чего к нам приезжает совершенно " другой " человек, правда в старом обличьи ((( Был Атабек, возвращается Отабек к примеру
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