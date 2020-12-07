Детский омбудсмен рассказала о состоянии подростка, которому мужчина сломал руку в Петербурге

Аппарат уполномоченного по правам детей в Петербурге рассказал о состоянии 11-летнего Даниила, на которого нападал взрослый мужчина на детской площадке на проспекте Просвещения.



По данным омбудсмена, на 7 декабря подростку сделали операцию в больнице, куда он попал после конфликта с переломом руки.



«На текущие сутки состояние ребенка удовлетворительное, получает все необходимое лечение», — сообщает аппарат уполномоченного.



Там также сообщили, что напавший на ребенка взрослый состоит в браке и имеет двоих детей, официально не трудоустроен, проживает по месту регистрации.

