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Детский омбудсмен рассказала о состоянии подростка, которому мужчина сломал руку в Петербурге

Аппарат уполномоченного по правам детей в Петербурге рассказал о состоянии 11-летнего Даниила, на которого нападал взрослый мужчина на детской площадке на проспекте Просвещения.

По данным омбудсмена, на 7 декабря подростку сделали операцию в больнице, куда он попал после конфликта с переломом руки.

«На текущие сутки состояние ребенка удовлетворительное, получает все необходимое лечение», — сообщает аппарат уполномоченного.

Там также сообщили, что напавший на ребенка взрослый состоит в браке и имеет двоих детей, официально не трудоустроен, проживает по месту регистрации.

Как писала «Фонтанка», мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции, где с ним пообщались сотрудники Следственного комитета в рамках доследственной проверки.

Конфликт между двумя мальчиками на детской площадке у дома 70/1 по проспекту Просвещения произошел 5 декабря. Через несколько минут в драку решил вмешаться отец одного из них. Он подошёл к 11-летнему Даниилу, поднял его за одежду и с усилием бросил на землю. Школьник с переломом левого предплечья угодил в больницу. Его отец заявил в полицию и намерен добиваться наказания в суде.

«Фонтанка» показывала, как произошел роковой бросок.

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