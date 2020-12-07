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«Фонтанка» показывает момент избиения школьника на проспекте Просвещения. Мужчина бросает ребенка и уходит, не оглядываясь

«Фонтанка» публикует второе видео с детской дракой на проспекте Просвещения, которая закончилась вмешательством взрослого. Камеры городской системы видеонаблюдения смогли поймать момент избиения школьника. Сами дети это на свой телефон снять не смогли, возможно, испугавшись.

На кадрах видно, как 11-летний Даниил и его юный оппонент дерутся на детской площадке. Заметно, что второй мальчик занимает атакующую позицию. Внезапно к ним подходит отец нападавшего ребёнка, берёт Даниила сперва за капюшон кофты, затем за штаны и со всей силы бросает о землю. После этого мужчина со своим отпрыском отходят, оставляя мальчика со сломанной рукой без помощи.

«Фонтанка.ру»

Описываемые события происходили в субботу днём. Родители Даниила написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники ГУ МВД проводят доследственную проверку. «Фонтанка» пообщалась с мужчиной, сын которого лежит сейчас в больнице с переломом.

© Фонтанка.Ру

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