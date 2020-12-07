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«Считаю, что это просто подонок». На Просвещения мужчина бросил об землю школьника и дал своему сыну добить его

Полиция и инспекция по делам несовершеннолетних разбирается с конфликтом на проспекте Просвещения, после которого 11-летний Даниил уехал в больницу с переломом.

Видео инцидента появилось в соцсетях 7 декабря. На кадрах двое мальчишек дерутся на детской площадке у дома 70/1, как вдруг приходит отец одного из них, хватает за капюшон оппонента своего сына и со всей силы кидает об землю. Сын мужчины подбегает к поверженному и начинает пинать его ногами. Всё происходящее на телефон снимал друг Даниила, мать подростка опубликовала видео.

vk.com/spb_today

Как рассказал «Фонтанке» отец пострадавшего мальчика, мужчину, который поступил совсем не по-мужски, он не знает.

«Если бы я его знал, то, думаю, было бы все по-другому, сам бы с ним разобрался. Откуда этот папаша появился, непонятно вообще. Я считаю, что это просто подонок, потому что, если видишь драку, подойди, разними детей, но не такое же делать», — отметил Андрей.

Мужчина пояснил, что его ребёнок спокойный и неконфликтный.

«Они гуляли с ребятами спокойно. Этот мальчик вышел на площадку и начал подходить, обзываться, лезть к каждому из них драться. На видео уже развязка конфликта. Я знаю, что мой ребенок совершенно спокойный всегда, адекватный. Я его этому с детства учил, что за себя надо постоять, но первому в драку не лезть. Там видно, что он уходил от нападавшего, ну а потом не выдержал и решил сдачи дать», — рассказал отец ребёнка.

Сейчас Даниил проходит лечение в стационаре. Предварительно, у него перелом левого предплечья со смещением. Хирурги уже вправили кости, но вместо руки у мальчика один сплошной отёк.

Родители написали заявление в 17-й отдел полиции. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проводится доследственная проверка. Найти мужчину, который избил ребёнка, будет несложно — его сын учится с Даниилом в одной школе.

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Комментарии (21)

248826761
Это не мужик, это мразь, за такое ломать ноги надо этому папе
Pilat
Драки в этом возрасте обычное дело.
Однако новый прекрасный мир учит, что блага достаются не тому кто хороший человек, а тому кто умеет использовать все возможности для достижения цели.
Избить противника одна из возможностей.
Не хотите чтобы ваших детей кто то избивал, найдите хорошую школу единоборств и запишите его туда. Лет через пять никто его уже не сможет никуда кинуть. Иначе будут они по жизни терпилами.
local_
Хочется предостеречь отца пострадавшего мальчика.Если он решит сам разобраться с гостем нашего города,то наверняка тому на помощь приедут земляки(проверено).И ещё неизвестно на чью сторону встанут менты.
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