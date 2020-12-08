Петербургский фигурант дела «Сети» не смог добиться компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО

В Ломоносовском суде Ленинградской области отказали в рассмотрении иска петербургской части дела «Сети». Юлий Бояршинов просил 400 тысяч рублей за необходимость спать на полу и переизбыток небезопасных соседей.
Как следует из расписания суда, очередное заседание по иску Бояршинова состоялось 7 декабря. Его адвокат Ольга Кривонос сообщила «Фонтанке», что суд отказал в рассмотрении иска, поскольку Бояршинов ранее обращался с аналогичным исковым заявлением.
В картотеке Ломоносовского суда, действительно, есть два иска фигуранта дела «Сети». В 2018 году он жаловался на бесчеловечные условия в СИЗО №6. В Горелово ему не посчастливилось попасть в камеру, где на человека приходилось меньше положенных по регламенту четырёх квадратных метров. Первую неделю выданный матрац удавалось пристроить только на полу, позже сдвоенную кровать второго яруса делил с двумя соседями. В такой же интимной близости Бояршинов и соседи якобы проводили дни: делили тазы, посадочные места и крючки для одежды, которых на всех не хватало. Бытовую романтику дополняли клубы табачного дыма, отсутствие шкафа для одежды и продуктов, а также придирки соседей.
В решении указано, что нормы санитарной площади действительно нарушены, в связи с чем прокуратура вынесла представление, однако другие претензии своего подтверждения не нашли. В иске Бояршинову отказали — он просил о переводе в другую камеру, но к решению фигуранта успели перевезти в СИЗО-3.
Решение было обжаловано и вернулось на новое рассмотрение. В марте 2019 года Ломоносовский суд повторил отказ. Как уточнила Ольга Кривонос, новую попытку предприняли после того, как в конце 2019-го Владимир Путин подписал закон о компенсациях за нарушение условий содержания в местах лишения свободы. http://www.kremlin.ru/acts/news/62509 Как заявлялось, реализация закона, при котором ответчик должен будет доказать факт отсутствия нарушений, позволит создать «эффективное национальное средство правовой защиты», что «положительно скажется на имидже Российской Федерации». «Будем обжаловать решение», - заявила Кривонос.