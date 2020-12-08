Петербургский фигурант дела «Сети» не смог добиться компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО

В Ломоносовском суде Ленинградской области отказали в рассмотрении иска петербургской части дела «Сети». Юлий Бояршинов просил 400 тысяч рублей за необходимость спать на полу и переизбыток небезопасных соседей.



Как следует из расписания суда, очередное заседание по иску Бояршинова состоялось 7 декабря. Его адвокат Ольга Кривонос сообщила «Фонтанке», что суд отказал в рассмотрении иска, поскольку Бояршинов ранее обращался с аналогичным исковым заявлением.



В картотеке Ломоносовского суда, действительно, есть два иска фигуранта дела «Сети». В 2018 году он жаловался на бесчеловечные условия в СИЗО №6. В Горелово ему не посчастливилось попасть в камеру, где на человека приходилось меньше положенных по регламенту четырёх квадратных метров. Первую неделю выданный матрац удавалось пристроить только на полу, позже сдвоенную кровать второго яруса делил с двумя соседями. В такой же интимной близости Бояршинов и соседи якобы проводили дни: делили тазы, посадочные места и крючки для одежды, которых на всех не хватало. Бытовую романтику дополняли клубы табачного дыма, отсутствие шкафа для одежды и продуктов, а также придирки соседей.

