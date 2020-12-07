FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Бастрыкин хочет забрать себе дело о ДТП в Петербурге с участием литовского дипломата

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Петербургу «инициировать вопрос о передаче уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля генерального консульства Литовской Республики в производство следственных органов СК России». Об этом 7 декабря сообщается на сайте ведомства.

«Фонтанка» ранее писала об этой аварии. Около 9 утра 25 ноября на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы «Вольво» с дипномерами сбил 32-летнюю женщину, кторая переходила проспект по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали. По данным нашего издания, за рулем мог находиться советник-посланник консульства Литвы в Петербурге Энрестас Мицкус. В дипмиссии подтвердили, что за рулем был их сотрудник и заверили, что он был трезв. В СК уточняют, что виновник ДТП якобы уже «покинул пределы РФ». «В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, в том числе действиям лица, совершившего ДТП», - подытожили в пресс-службе ведомства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

shushu
Дело наиважнейщее, конечно. Требуется всестороннее расследование
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний