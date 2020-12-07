Бастрыкин хочет забрать себе дело о ДТП в Петербурге с участием литовского дипломата

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Петербургу «инициировать вопрос о передаче уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля генерального консульства Литовской Республики в производство следственных органов СК России». Об этом 7 декабря сообщается на сайте ведомства.



«Фонтанка» ранее писала об этой аварии. Около 9 утра 25 ноября на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы «Вольво» с дипномерами сбил 32-летнюю женщину, кторая переходила проспект по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали. По данным нашего издания, за рулем мог находиться советник-посланник консульства Литвы в Петербурге Энрестас Мицкус. В дипмиссии подтвердили, что за рулем был их сотрудник и заверили, что он был трезв. В СК уточняют, что виновник ДТП якобы уже «покинул пределы РФ». «В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, в том числе действиям лица, совершившего ДТП», - подытожили в пресс-службе ведомства.

