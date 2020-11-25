МИД Литвы подтвердил, что за рулем машины, сбившей в Петербурге женщину, был сотрудник консульства. Он был трезв

Министерство иностранных дел Литовской Республики ответило «Фонтанке» на запрос об участии сотрудника дипмиссии в Петербурге в ДТП утром 25 ноября.
«За рулем автомобиля, сбившего пешехода, находился сотрудник генерального консульства Литовской Республики в Санкт-Петербурге. Скорость движения не превышалась, водитель был трезвым. Выражаем искренние сожаления по поводу случившегося», — сообщает отдел мониторинга информации и СМИ МИД.
Наезд произошел около 9 утра на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. 32-летняя женщина, которая живет неподалеку, переходила проспект по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент её сбил «Вольво» с дипномерами. «Фонтанка» показывала видео с ДТП.
Пострадавшая госпитализирована.
По данным «Фонтанки», за рулем машины находился советник-посланник консульства Литвы в Петербурге Энрестас Мицкус.