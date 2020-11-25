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МИД Литвы подтвердил, что за рулем машины, сбившей в Петербурге женщину, был сотрудник консульства. Он был трезв

Министерство иностранных дел Литовской Республики ответило «Фонтанке» на запрос об участии сотрудника дипмиссии в Петербурге в ДТП утром 25 ноября.

«За рулем автомобиля, сбившего пешехода, находился сотрудник генерального консульства Литовской Республики в Санкт-Петербурге. Скорость движения не превышалась, водитель был трезвым. Выражаем искренние сожаления по поводу случившегося», — сообщает отдел мониторинга информации и СМИ МИД.

Наезд произошел около 9 утра на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. 32-летняя женщина, которая живет неподалеку, переходила проспект по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент её сбил «Вольво» с дипномерами. «Фонтанка» показывала видео с ДТП.

Пострадавшая госпитализирована.

По данным «Фонтанки», за рулем машины находился советник-посланник консульства Литвы в Петербурге Энрестас Мицкус.

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Комментарии (2)

DEMOMON
Кто был, советник-посланник? Ну вот и послать его надо, откуда приехал.
p-ro100
"Рулём был сотрудник". "Он был трезв."
А журналист, писавший заголовок, был трезв?
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