Литовский дипломат сбил женщину напротив Ленинградского зоопарка

Машина генерального консульства Литовской Республики сбила женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе.



Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, авария произошла около 8:50 на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. 32-летняя жительница Петербурга переходила дорогу по переходу, когда в нее влетел автомобиль «Вольво» с дипномерами.



По предварительной информации, за рулем машины мог находиться советник-посланник миссии Энрестас Мицкус.



Пострадавшую увезла скорая. О ней известно, что вместе с мужем несколько лет назад она переехала в Петербург из Читы. В семье воспитывается 4-летний сын.