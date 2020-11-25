Литовский дипломат сбил женщину напротив Ленинградского зоопарка

Машина генерального консульства Литовской Республики сбила женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе.
Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, авария произошла около 8:50 на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. 32-летняя жительница Петербурга переходила дорогу по переходу, когда в нее влетел автомобиль «Вольво» с дипномерами.
По предварительной информации, за рулем машины мог находиться советник-посланник миссии Энрестас Мицкус.
Пострадавшую увезла скорая. О ней известно, что вместе с мужем несколько лет назад она переехала в Петербург из Читы. В семье воспитывается 4-летний сын.
Дипломат разбирается с сотрудниками дорожной полиции на месте.
В самом консульстве не смогли оперативно прокомментировать происшествие и попросили направить запрос. «Фонтанка» запросила комментарий в письменной форме.