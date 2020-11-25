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Литовский дипломат сбил женщину напротив Ленинградского зоопарка

Машина генерального консульства Литовской Республики сбила женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, авария произошла около 8:50 на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. 32-летняя жительница Петербурга переходила дорогу по переходу, когда в нее влетел автомобиль «Вольво» с дипномерами.

По предварительной информации, за рулем машины мог находиться советник-посланник миссии Энрестас Мицкус.

Пострадавшую увезла скорая. О ней известно, что вместе с мужем несколько лет назад она переехала в Петербург из Читы. В семье воспитывается 4-летний сын.

Дипломат разбирается с сотрудниками дорожной полиции на месте.

В самом консульстве не смогли оперативно прокомментировать происшествие и попросили направить запрос. «Фонтанка» запросила комментарий в письменной форме.

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Комментарии (5)

Денис Липенсон
Конченый скотт и поганый Шпрот, ящетаю-расстрелять ублюдка.
Elta
Пешеходные переходы в многомиллионном городе надо делать регулируемыми или подземными. Как это сделано в цивилизованных странах. На нерегулируемых переходах люди, зная свои права, просто кидаются под колеса, выпрыгивают с тратуара, совсем не смотрят на проезжую часть. Пешеходы настолько привыкли, что они всегда правы, что даже на регулируемых переходах часто видя зебру, они не обращают внимание на светофор и переходят улицу на красный свет. Правда и лихачей в городе хватает. Стали даже на красный свет ездить.
gencon
Уверен, что Литве он ездит 50км/ч. В России бардак и коррупция, поэтому литовец просто влился в среду
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