Стали известны подробности аварии с участием автомобиля генерального консульства Литовской Республики, которая 25 ноября произошла в Петроградском районе Петербурга. Водитель не заметил ни пешеходный переход, ни женщину на нём.



Момент столкновения попал на видео. Женщина дошла почти до середины дороги, когда к «зебре» приблизился «Вольво». Судя по записи, водитель решил проехать перед носом пешехода, а та, заметив машину, дёрнулась и бросилась вперёд.