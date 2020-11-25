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Камера показала, как пешеход перелетел через капот дипломатического «Вольво» на Кронверкском

Стали известны подробности аварии с участием автомобиля генерального консульства Литовской Республики, которая 25 ноября произошла в Петроградском районе Петербурга. Водитель не заметил ни пешеходный переход, ни женщину на нём.

Момент столкновения попал на видео. Женщина дошла почти до середины дороги, когда к «зебре» приблизился «Вольво». Судя по записи, водитель решил проехать перед носом пешехода, а та, заметив машину, дёрнулась и бросилась вперёд.

Фонтанка.ру

От удара женщина перелетела через капот. Водитель, похоже, дожидался приезда скорой рядом с ней. ДТП произошло незадолго до девяти утра на пересечении Кронверкского и Зверинской. По данным «Фонтанки», это мог быть советник-посланник миссии Энрестас Мицкус. В консульстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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Комментарии (15)

Peshekhod
В соответствии с п. 4.5. ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Раз задавили, значит, опасность была. Ну и чего она поперлась? Поделом!
Wuhan Proletarian
Ну хотя бы компенсацию нормальную получит пострадавшая.
Владислав М
Пешеход тоже виноват. По ПДД дорогу можно только переходить. Бег через дорогу - нарушение.
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