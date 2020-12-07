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«Следующий шаг — закрытие плановых или экстренных стационаров». Смольный объяснил новогодний локдаун перегрузкой системы здравоохранения

Власти Петербурга были вынуждены пойти на коронавирусные ограничения из-за перегруженности системы здравоохранения. Об этом сообщил заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана 7 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, сейчас в городе из 10 901 койки свободны 885, что составляет 9% от общего числа (8,12%. - Прим. Ред.). Плато по количеству госпитализаций, о котором ранее сообщали власти, оказалось «зыбким». «Не ускоряемся вверх по экспоненте, но нет условия для падения», — сказал чиновник. Последнее воскресенье, когда в стационары поступило 703 человека, оказалось антирекордом. «Ни в одно воскресенье столько не госпитализировали», — отметил Андрей Сарана. Чтобы иметь возможность госпитализировать новых пациентов, больницам приходится выписывать в день по 500–700 человек.

Андрей Сарана также сравнил систему здравоохранения с автомобилем. «В обычном режиме автомобиль должен ездить со скоростью 70–90 км в час, можно ехать 200 км, вы проедете 10, 20, 30 км, но потом двигатель поломается, и вы никуда не поедете совсем», — сказал он.

Сейчас коронавирусом и вызванными им пневмониями в Петербурге болеет 66 тысяч человек. В стационарах лечатся 10 тысяч человек, чуть мене 56 тысяч находятся на амбулаторном лечении дома — в том числе те, кто выписан из больниц долечиваться дома.

Из тех, кто находится в больницах — 8% легкие пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, 22% — тяжелые, 70% — в состоянии средней степени тяжести.

«Любые мероприятия, которые направлены на разрыв передачи вируса, будь то ограничительные мероприятия общие или мероприятия, которые заставляют нас носить маски и дистанцироваться друг от друга, мы приветствуем», — отметил замглавы комздрава.

Дополнительные мощности не так велики. Планируется к введению более 1000 коек в 1, 2, 3 и 8а корпусах Ленэкспо, сейчас там устанавливается кислород. Дополнительные койки готовы предоставить федеральные медучреждения. Также Смольный должен ввести стациоанры-трансформеры в 33 больнице в Колпино и Госпитале ветеранов на Народной улице в конце декабря и уже после Нового года новый корпус больницы Святителя Луки. Они дадут около 800 коек.

Следующий шаг — закрытие плановых или экстренных стационаров и перевод их под ковид. «О плановой помощи вообще перестаем говорить. Вся плановая помощь будет свернута — это цена будет в прогрессировании хронических заболеваний, в смертности от других заболеваний», — сказал Андрей Сарана.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (37)

Zheleznyak
Знакомую госпитализировали на 7 дней, только после кт (поражение 36%) и осложнения в виде отнимающейся ноги после операции на варикозе. Из больницы по сути выперли "мы вас стабилизировали, дальше дома". Дело было три недели назад. При ней привозили в больницу только тяжелых и сразу на аппарат.
Dima79
Господин губернатор, а может те деньги, которые запланированы на широтную платную магистраль, которая не сильно нужна нам, но видимо сильно вам и втб, перенести на здравоохранение? Я понимаю, что госпиталь за две недели как Китае вы не построеете, но может нужно начать? Если все по рут, то дорога никому не нужна!
AP-SPb
О, уже открытым текстом говорят, что прикрываясь фуфло-"пандемией" хотят угробить побольше людей, которых вполне можно было бы спасти и вылечить.
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