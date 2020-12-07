Всемирный экономический форум 2021 года перенесли из Швейцарии в Сингапур

Всемирный экономический форум, который обычно проходит в швейцарском Давосе, в 2021 году проведут в Сингапуре. О переносе мероприятия заявил 7 декабря исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк.
«Всемирный экономический форум созовет специальную ежегодную встречу 2021 года в Сингапуре с 13 по 16 мая», — приводит слова Монка ТАСС.
Решение было принято исходя из соображений безопасности в связи с пандемией коронавируса. По словам Монка, в приоритете — здоровье участников и принимающей стороны.
«В свете нынешней ситуации, касающейся коронавируса, было решено, что Сингапур — это наилучшее место для проведения встречи», — пояснил глава ВЭФ. Организаторы возлагают большую надежду на форум — они планируют, что он станет также площадкой, где лидеры правительств смогут встретиться лично после глобальной пандемии.
В 2022 году Всемирный экономический форум вернется в Давос-Клостерс, добавил Монк.
Ранее штаб-квартира ВЭФ объявила о переносе Давосского форума — с 18 по 21 мая его планировали провести в швейцарском Бюргенштоке.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швейцарии на сегодняшний день с начала пандемии зафиксировано 354 тыс. случаев заражения COVID-19 и 5 422 смерти, в Сингапуре — 58 тыс. и 29 соответственно.