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Всемирный экономический форум 2021 года перенесли из Швейцарии в Сингапур

Всемирный экономический форум, который обычно проходит в швейцарском Давосе, в 2021 году проведут в Сингапуре. О переносе мероприятия заявил 7 декабря исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк.

«Всемирный экономический форум созовет специальную ежегодную встречу 2021 года в Сингапуре с 13 по 16 мая», — приводит слова Монка ТАСС.

Решение было принято исходя из соображений безопасности в связи с пандемией коронавируса. По словам Монка, в приоритете — здоровье участников и принимающей стороны.

«В свете нынешней ситуации, касающейся коронавируса, было решено, что Сингапур — это наилучшее место для проведения встречи», — пояснил глава ВЭФ. Организаторы возлагают большую надежду на форум — они планируют, что он станет также площадкой, где лидеры правительств смогут встретиться лично после глобальной пандемии.

В 2022 году Всемирный экономический форум вернется в Давос-Клостерс, добавил Монк.

Ранее штаб-квартира ВЭФ объявила о переносе Давосского форума — с 18 по 21 мая его планировали провести в швейцарском Бюргенштоке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швейцарии на сегодняшний день с начала пандемии зафиксировано 354 тыс. случаев заражения COVID-19 и 5 422 смерти, в Сингапуре — 58 тыс. и 29 соответственно.

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Комментарии (1)

Yubilar
Ну это вполне логично и ожидаемо. Ведь в чистом горном воздухе Швейцарии страшный вирус особенно опасен. А во влажном тропическом климате ему абсолютно некомфортно. Он в Азии не приживается
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