Всемирный экономический форум 2021 года перенесли из Швейцарии в Сингапур

Всемирный экономический форум, который обычно проходит в швейцарском Давосе, в 2021 году проведут в Сингапуре. О переносе мероприятия заявил 7 декабря исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк.



«Всемирный экономический форум созовет специальную ежегодную встречу 2021 года в Сингапуре с 13 по 16 мая», — приводит слова Монка ТАСС.

Решение было принято исходя из соображений безопасности в связи с пандемией коронавируса. По словам Монка, в приоритете — здоровье участников и принимающей стороны.

«В свете нынешней ситуации, касающейся коронавируса, было решено, что Сингапур — это наилучшее место для проведения встречи», — пояснил глава ВЭФ. Организаторы возлагают большую надежду на форум — они планируют, что он станет также площадкой, где лидеры правительств смогут встретиться лично после глобальной пандемии.