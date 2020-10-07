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07.10.2020 22:54
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Всемирный экономический форум перенесли в место, где венчались Одри Хепберн и София Лорен, а Джеймс Бонд катался на лифте

Всемирный экономический форум в 2021 году может пройти на курорте Бюргеншток в Швейцарии вместо Давоса. Об этом 7 октября пишет Swissinfo со ссылкой на организаторов.

Ранее уже сообщалось о том, что место проведения изменят из-за коронавирусных ограничений — выбрать собирались регион с наименьшим количеством заразившихся. Пока организаторы рассчитывают на то, что форум пройдет 18-21 мая. Количество участников сократят с 3000 до 1500. Темой мероприятия станет «Великая перезагрузка» после пандемии коронавируса.

При этом организаторы подчеркнули, что до сих пор не уверены, что мероприятие удастся провести в очном формате. «Встреча пройдет, если удастся создать все условия для обеспечения безопасности участников», - уточняется в их заявлении.

Бюргеншток прославился как место отдыха голливудских звезд — например, именно в часовне на этом курорте венчались Одри Хепберн и Софи Лорен. Кроме того, здесь снимали одну из частей «бондианы» - «Голдфингер». Шон Коннери спускался на знаменитом самом высокогорном открытом лифте в Европе Хамметшванд.

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Комментарии (1)

prosto_5e4ce2877d5fb
"Экономоческий форум..."
"Икономоческий" в следующий раз напишите, уважаемые фжурналисты!
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