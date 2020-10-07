Всемирный экономический форум в 2021 году может пройти на курорте Бюргеншток в Швейцарии вместо Давоса. Об этом 7 октября пишет Swissinfo со ссылкой на организаторов.



Ранее уже сообщалось о том, что место проведения изменят из-за коронавирусных ограничений — выбрать собирались регион с наименьшим количеством заразившихся. Пока организаторы рассчитывают на то, что форум пройдет 18-21 мая. Количество участников сократят с 3000 до 1500. Темой мероприятия станет «Великая перезагрузка» после пандемии коронавируса.

