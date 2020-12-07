Горячая дискуссия о музыкальных предпочтениях и допустимой громкости звука в машине произошла под камерой уличного наблюдения в Красносельском районе Петербурга. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 7 декабря.



Судя по видео, конфликт на улице Адмирала Черокова произошёл менее стремительно, чем его расписал полицейским пострадавший 42-летний житель Белоруссии. В белой «девятке» он наслаждался музыкой не один, с замечанием о недопустимой для ночи понедельника громкости к приятелям подошли двое.

