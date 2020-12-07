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Расправа с меломаном на Адмирала Черокова попала на видео. Любитель автозвука оказался небезобиден

Горячая дискуссия о музыкальных предпочтениях и допустимой громкости звука в машине произошла под камерой уличного наблюдения в Красносельском районе Петербурга. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 7 декабря.

Судя по видео, конфликт на улице Адмирала Черокова произошёл менее стремительно, чем его расписал полицейским пострадавший 42-летний житель Белоруссии. В белой «девятке» он наслаждался музыкой не один, с замечанием о недопустимой для ночи понедельника громкости к приятелям подошли двое.

Один держался в стороне, второй, судя по всему, просил приглушить звук и поначалу делал это без резких движений. Беседа продолжалась некоторое время, но только слов оказалось недостаточно, и, когда стекло со стороны водителя опустилось, мужчина с осторожностью просунул руку в салон, возможно пытаясь самостоятельно сделать тише, но тут же резко отдёрнул её.

По всей видимости, дальше говорили уже на повышенных тонах. Пешеход пару раз порывался уйти, но возвращался и продолжал ругаться. Своё недовольство он выместил на двери, а потом ногой разбил стекло. Водитель не стерпел и вместе с приятелем и дубинкой выскочил из салона и бросился за оппонентами. Кто-то из них, судя по травмам любителя громкой музыки, выхватил оружие. Мужчина попал в больницу со слепым огнестрельным ранением обоих бёдер, его обидчиков ищут.

«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

6cat
Надо всех ночных любителей музыки лишать аппаратуры. Задолбали тугоухие...
W Bons
дубинка против травмата жидковата оказалась , любитель музыки заслужил
LindaMc
Меломаны в филармонии сидят. А это - обычный хулиган.
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