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Мужчина, сломавший школьнику руку на детской площадке, официально задержан. Полиция нашла для него статью

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который решил вмешаться в детскую драку на площадке на проспекте Просвещения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 7 декабря, отделом дознания УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».

Подозреваемый, 36-летний гражданин Узбекистана, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Конфликт произошел 5 декабря на детской площадке у дома 70 по проспекту Просвещения. 11-летний мальчик подрался с четвероклассником, отец которого вмешался и применил по отношению к нему физическую силу. Ребенок с переломом руки попал в больницу.

Его прооперировали, состояние удовлетворительное.

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Комментарии (1)

daisychain
Вообще, конечно, стоит вспомнить казус Мирзаева-Агафонова, где было доказано, что удар кулаком в челюсть сам по себе не причинил существенных травм, а вот падение на асфальт с высоты собственного роста - привело к смерти.
Здесь, скорее всего, тоже рука сломана именно при падении. Я не выгораживаю этого папика, просто указываю на то, что закон можно трактовать и так, и этак.
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