Мужчина, сломавший школьнику руку на детской площадке, официально задержан. Полиция нашла для него статью

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который решил вмешаться в детскую драку на площадке на проспекте Просвещения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 7 декабря, отделом дознания УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».
Подозреваемый, 36-летний гражданин Узбекистана, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Конфликт произошел 5 декабря на детской площадке у дома 70 по проспекту Просвещения. 11-летний мальчик подрался с четвероклассником, отец которого вмешался и применил по отношению к нему физическую силу. Ребенок с переломом руки попал в больницу.
Его прооперировали, состояние удовлетворительное.