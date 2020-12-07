Смерть не вернулась с выходных. В Петербурге за сутки жертвами коронавируса признаны 47 человек

Традиционное падение смертности от коронавируса в Петербурге отражает свежая статистика оперативного штаба, опубликованная 7 декабря. Так, за последние сутки жертвами COVID-19 были признаны 47 человек.



В России за 24 часа от коронавируса умерли 456 человек. Всего с начала пандемии новая инфекция унесла жизни 43 597 заболевших.



По последним данным, за сутки в Петербурге коронавирус выявили еще в 3741 случае коронавируса, по России — 28 142.

