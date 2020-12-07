В Петербурге за сутки опять более 3700 заболевших коронавирусом. По России незначительное снижение

За последние сутки в Петербурге выявили 3741 новый случай заболевания COVID-19. Об этом 7 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Цифра немного недотянула до вчерашнего рекорда (3753). По России также наблюдается небольшое снижение — 28 142 заболевших против 29 039 накануне.



Новых заразившихся COVID-19 опять выявили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится почти четверть всех заболевших. Петербург снова оказался на втором месте.



Петербургский оперативный штаб сообщил, что за день почти 26,5 тысячи горожан проверили на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2176 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 151 894 заразившихся.

