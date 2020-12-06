Медик рассказал про самых опасных распространителей коронавируса. Они могут быть «невидимками»

По его словам, наиболее заразны те люди, у который вирус активно размножается в организме, а не те, у кого ярко выражены симптомы. У первых внешние проявления болезни вообще могут отсутствовать. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но в то же время может выделять в окружающую среду большое количество вируса, рассказал медик в интервью радио Sputnik , опубликованном 6 декабря.

Как узнать, является ли человек «сверхраспространителем» вируса? Только с помощью теста. Но тогда придется проверять всех здоровых людей, а это невозможно. Поэтому очень важно использовать маски и перчатки, подчеркнул Дурманов.

По данным Университета Хопкинса, к 14:00 мск в мире зафиксировано 66,6 миллиона случаев заболевания COVID-19, от него погибли 1,53 миллиона человек. В России и в Петербурге число заболевших растёт, поставлены новые рекорды.