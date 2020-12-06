Суточный прирост в Петербурге небольшой: всего за сутки 3753 новых заражения COVID-19

Коронавирусная статистика ставит очередные рекорды и по стране, и по городу. Как сообщает 6 декабря оперштаб, в Петербурге за последние сутки выявлено 3753 новых случая заболевания COVID-19, накануне их было 3726.

В России — 29 039 новых случаев, вчера было 28 782. Заболевшие выявлены в 85 регионах, 20,9% не имели клинических проявлений болезни. На первом месте по числу заражений Москва — 7512. Вчера в столице эта цифра была выше — 7993. Петербург на втором месте.

По данным петербургского оперативного штаба на 10:00 6 декабря, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 36 736 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2205 человек: 51 в обсерваторе, 388 на самоизоляции, 1766 контактные.