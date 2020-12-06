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Суточный прирост в Петербурге небольшой: всего за сутки 3753 новых заражения COVID-19

Коронавирусная статистика ставит очередные рекорды и по стране, и по городу. Как сообщает 6 декабря оперштаб, в Петербурге за последние сутки выявлено 3753 новых случая заболевания COVID-19, накануне их было 3726.

В России — 29 039 новых случаев, вчера было 28 782. Заболевшие выявлены в 85 регионах, 20,9% не имели клинических проявлений болезни. На первом месте по числу заражений Москва — 7512. Вчера в столице эта цифра была выше — 7993. Петербург на втором месте.

По данным петербургского оперативного штаба на 10:00 6 декабря, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 36 736 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2205 человек: 51 в обсерваторе, 388 на самоизоляции, 1766 контактные.

Обработано 1352 вызова, поступивших по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. С начала октября 39 962 человека получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтёры доставили продуктовые наборы.

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Комментарии (22)

AP-SPb
Забавно все это. Прирост прирастает. Хоть и медленно. Моделисты-конструкторы какие-то ужасы рисуют. Правда все время их сдвигают на недостижимое "завтра" - сначала пик обещали в декабре, потом в январе, вчера уже февраль прозвучал. А ни реально заболевших, ни тем паче умерших днем с огнём не сыщешь. Одна отдушина - Фонтанка и её тролли, старательно раздувающей истерию. Вот тут всегда горы трупов.
Memory17
Цифры возможно рисуют, но динамика похожа на правду. Заболеваемость от вирусной инфекции во время очередной волны 6-8 недель растёт, потом постепенно падает, это научный факт. Ковида тоже касается, первая волна во всех странах, в эти сроки вписалась, а сейчас эти сроки подтвердились во 2-ю волну во Франции, где жёсткие меры не помогали никак, пока не прошло 8 недель. Вот и у нас закончились 8 недель роста. А статистика по России растёт за счёт регионов, где позже началось и ещё не закончились 8 нед. роста.
Василий Лукичев
Ага, заболеваемость росла, росла, росла, темпы роста увеличивались каждый день, а потом ВНЕЗАПНО недели две назад ХОБА и зафиксировалась на одном уровне. Так не бывает, статистика откровенно липовая рисуется уже вторую неделю. Вопрос зачем?
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