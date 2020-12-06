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Пируэт в искрах: на Садовой «Мерседес» не пропустил «Мазду», у неё вырвало колесо

Две быстрые машины не смогли разъехаться на пустом перекрёстке в центре Петербурга. Последствия впечатляющие.

На перекрёстке Садовой улицы и Вознесенского проспекта ночью 6 декабря столкнулись чёрная «Мазда 6» и белый «Мерседес» купе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мазда» лишилась колеса.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по предварительной версии, водитель «Мерседеса» проигнорировал красный сигнал светофора и попытался проехать перекрёсток, а второй участник не успел среагировать и затормозить. Люди не пострадали.

Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения, видео есть в распоряжении «Фонтанки». На кадрах видно, как «Мазда» крутится, высекая искры и теряя запчасти.

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Комментарии (3)

White Elk
Мазду - жалко. За белое купе - тоже рады.
Слишком широкие перекрестки, слишком дешевые "+20 км/ч"...
Либо люди будут вести себя ответственно, либо пищать от наказаний, либо ничего не изменится.
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