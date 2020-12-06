Две быстрые машины не смогли разъехаться на пустом перекрёстке в центре Петербурга. Последствия впечатляющие.
На перекрёстке Садовой улицы и Вознесенского проспекта ночью 6 декабря столкнулись чёрная «Мазда 6» и белый «Мерседес» купе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мазда» лишилась колеса.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по предварительной версии, водитель «Мерседеса» проигнорировал красный сигнал светофора и попытался проехать перекрёсток, а второй участник не успел среагировать и затормозить. Люди не пострадали.
Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения, видео есть в распоряжении «Фонтанки». На кадрах видно, как «Мазда» крутится, высекая искры и теряя запчасти.