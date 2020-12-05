Обещавший вернуть жене петербургского бизнесмена угнанный «Тахо» был героем спецоперации. Приманкой стали 350 тысяч рублей

По информации издания, 32-летний Андрей получил от хозяев машины 350 тысяч рублей под присмотром сотрудников полиции Петербурга. Последние полагали, что он должен вывести их на воров, которые причастны к серии автомобильных краж. Несколько месяцев пристального наблюдения эту версию не подтвердили. Поэтому вскоре его задержали во время получения очередной суммы денег якобы за возврат угнанной машины.

Ранее «Фонтанка» писала, что Chevrolet Tahoe с «красивым» номером 001 угнали в середине июля у торгового центра «Мега Парнас». Информация о его розыске была размещена в Сети. По уточненным данным, автомобиль принадлежит не совладельцу сети салонов «Автополе» Александру Маршалову, а его супруге.

Задержанный мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». Подробности его биографии приводит 47news. По информации издания, он являлся совладельцем трех уже ликвидированных петербургских строительных компаний. У них была не самая лучшая репутация. Интернет-пользователи предупреждали, что эти фирмы практиковали получение авансирования, набирали подрядчиков, имитировали старт работ, а после исчезали.