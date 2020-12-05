Попытка вернуть угнанный автомобиль без привлечения правоохранительных органов добавила проблем петербургскому предпринимателю. Вместе с машиной пропали и деньги. Отыскать предполагаемого мошенника удалось полицейским.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, в начале сентября этого года в полицию поступило заявление от 49-летнего хозяина угнанного Chevrolet Tahoe. В нем говорилось, что 14 июля он передал 350 тысяч рублей некоему Александру за возврат автомобиля. Но машину ему никто не вернул. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
По информации нашего издания, Chevrolet Tahoe с «красивым» номером 001 принадлежит совладельцу сети салонов «Автополе» Александру Маршалову.
Судя по записям в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», объявление о пропаже автомобиля с теми же госномерами, что и в заявлении бизнесмена, было опубликовано за три дня до описываемых выше событий. Как сказано в тексте, машину угнали у торгового центра «Мега Парнас».
В ГУ МВД России по городу и области изданию сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в этом преступлении. По данным «Фонтанки», им оказался 32-летний уроженец Ленинграда, который временно проживает в поселке Пески Всеволожского района Ленобласти.