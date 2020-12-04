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«Не был извещен о техническом решении». Смольный высказался о презентации информсистемы для общественного транспорта в ЗакСе

Комитет по информатизации и связи рассматривает различные варианты автоматизации транспортной отрасли, представленные разными организациями на рынке России, сообщили «Фонтанке» в КиС 4 декабря. О техническом решении ООО «Аником», которое предприятие презентовало накануне, ведомство не было извещено.

Речь идет о мероприятии, которое проходило 3 декабря в Законодательном собрании: ООО «Аником» в присутствии депутатов и чиновников Смольного представляло проект комплексной информационной системы управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования (КИСУ). Систему с таким же названием несколько лет разрабатывал по контракту с КиС НТЦ «Измеритель» — часть группы «Штрих». В сентябре 2019 года чиновники признали систему не готовой к эксплуатации, а в декабре того же года объявили о расторжении контракта на сотни миллионов рублей и потребовали вернуть аванс. Бывший подрядчик оспаривает расторжение в суде. «Штрих групп» принадлежит и половина уставного капитала ООО «Аником». «Позиция комитета о неисполнении ООО «НТЦ "Измеритель"» требований государственного контракта в 2019 году остается неизменной», — уточнили в КиС.

Кроме того, в комитете подтвердили, что наиболее эффективным ему по-прежнему представляется реализация проекта по сервисной модели. О начале такой работы Смольный объявил в ноябре. Модель призвана заменить нынешнюю систему управления общественным транспортом; при этом владельцы программного обеспечения предоставят пользовательский доступ к нему, возьмут на себя техническую поддержку и разработают открытые протоколы взаимодействия.

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Комментарии (1)

261887361
Предъявите Городу СПб "Техническое Задание на проектирование" информационной системы управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования (КИСУ) и кто ( ФИО) его утвердил.
P.S. что это такое "управление"?
что такое "диспетчирование"?
что такое контроль выполнения рейсов?
что такое график движение на маршруте?
как всё выше перечисленное может быть вписано в Договора с частными компаниями?
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