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В гражданский оборот введено почти 170 тыс. доз вакцины «Спутник V»

На 1 декабря 2020 года в гражданский оборот введено 168 тыс. доз вакцины «Спутник V», выпуск в гражданский оборот вакцины «ЭпиВакКорона» также будет в декабре 2020 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В ходе постклинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность», — сказала она в ходе брифинга 4 декабря.

Отдельно Голикова остановилась на отличиях этих двух препаратов.

«"Спутник V" является векторной вакциной, произведённой на основе аденовируса, который содержит в себе вставку, кодирующую в себе фрагмент белка коронавируса, которая вызывает иммунный ответ организма. "ЭпивакКорона" центра "Вектор" является пептидной, состоит из искусственно синтезированных коротких вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда он поступает в организм», — напомнила вице-премьер.

На днях в Петербург прибыла вторая с начала пандемии партия вакцины от коронавируса, её назвали очень крупной — 1600 доз. Она предназначена для медиков.

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Комментарии (6)

закоренелый ленинградец
Невероятное достижение - 170 тысяч доз вакцины на 170 миллионов населения !
USSR_forever
интересно, почему V в названии... а что случилось с IV, III, II и I спутниками? =))))
Otkating
Цивилихованные страны купили и реишили как. Но ГОЛИКОВА!!!
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