В гражданский оборот введено почти 170 тыс. доз вакцины «Спутник V»

На 1 декабря 2020 года в гражданский оборот введено 168 тыс. доз вакцины «Спутник V», выпуск в гражданский оборот вакцины «ЭпиВакКорона» также будет в декабре 2020 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В ходе постклинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность», — сказала она в ходе брифинга 4 декабря.

Отдельно Голикова остановилась на отличиях этих двух препаратов.

«"Спутник V" является векторной вакциной, произведённой на основе аденовируса, который содержит в себе вставку, кодирующую в себе фрагмент белка коронавируса, которая вызывает иммунный ответ организма. "ЭпивакКорона" центра "Вектор" является пептидной, состоит из искусственно синтезированных коротких вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда он поступает в организм», — напомнила вице-премьер.