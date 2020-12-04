На следующей неделе мосты через Неву в Петербурге дважды будут разводить по графику навигации 2020 года для пропуска судна.



Как сообщает 4 декабря пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь на 7 декабря переправы разведут, чтобы пропустить баржебуксирный состав по Неве из морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в Усть-Ижору, а в ночь на 9 декабря — обратно. Однако навести мосты могут и раньше указанного в графике времени — по факту прохождения судна.