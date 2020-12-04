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Две ночи мосты в Петербурге будут разводить по графику навигации

На следующей неделе мосты через Неву в Петербурге дважды будут разводить по графику навигации 2020 года для пропуска судна.

Как сообщает 4 декабря пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь на 7 декабря переправы разведут, чтобы пропустить баржебуксирный состав по Неве из морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в Усть-Ижору, а в ночь на 9 декабря — обратно. Однако навести мосты могут и раньше указанного в графике времени — по факту прохождения судна.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

30 ноября в Петербурге официально завершилась навигация, и новый сезон откроется 10 апреля 2021 года. До этого мосты не будут регулярно разводить по графику, но могут делать это для пропуска единичных судов или для обслуживания конструкций и оборудования.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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