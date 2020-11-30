В Петербурге закончился сезон навигации. Мосты сводят до апреля, но с оговорками

Об итогах навигационного периода «Фонтанке» сообщили в «Мостотресте». Самыми востребованными оказались Дворцовый, Благовещенский и Володарский, который в этом году отметил юбилей — 427, 426 и 395 разводок соответственно. Именно эти мосты первыми или последними в городе отделяют большие корабли, следующие в Ладожское озеро или в Финский залив.

Навигация и развод мостов в Петербурге официально завершены 30 ноября, хотя у туристов ещё остаётся шанс поймать за хвост летнее развлечение, но уже не каждую ночь.

Самый «ленивый» мост — Кантемировский. С апреля по ноябрь его разводили всего дважды. Также сравнительно небольшая нагрузка досталась Сампсониевскому и Гренадёрскому — 23 и 20 разводок. Эти переправы остаются сведёнными с середины ноября.

За весь сезон в общей сложности мосты разводили 2 291 раз для 2 890 судов. Чаще всего в июле, когда в городе готовились и праздновали День Военно-Морского флота. В прошлом году Нева была более востребована у судовладельцев: по ней прошли 3 104 судна.

Нева уходит на зимовку до апреля, однако мосты могут разводить и после официального закрытия навигации. Крылья будут поднимать для обслуживания конструкций и оборудования переправ, а также для пропуска единичных судов по заявкам от «Волгобалта».