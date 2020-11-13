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13.11.2020 11:59
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Рукава Невы уходят на зимовку. В Петербурге перестанут разводить три моста

Навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы в Петербурге, завершается в ночь на 15 ноября.

Как сообщает 13 ноября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», перестанут разводиться Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.

Фото&nbsp;ГБУ «Мостотрест»
Фото ГБУ «Мостотрест»

Навигация по Неве продолжается, мосты через Неву, а также Большую и Малую Неву будут разводить до 30 ноября. Вне навигационного периода разводка возможна для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для этого выдаётся специальное распоряжение.

Фото&nbsp;ГБУ «Мостотрест»
Фото ГБУ «Мостотрест»

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