Благовещенский мост через реку Неву после реставрации (2007) Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»

21 ноября 1850 года был открыт Благовещенский мост, в разные времена носивший имена Николаевского и Лейтенанта Шмидта. Переправа, открытая при участии первого лица — Николая I с семьей и свитой, — на тот момент была самой длинной в Европе (около 300 метров). Но это далеко не все интересные факты об этом мосте, делающие его уникальным.

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Фото: В. С. Садовников. Вид на Благовещенский мост (1851)

Именно Благовещенский мост — первый постоянный мост через Неву. Нева всегда была судоходной, мачты кораблей — высокими, а значит, мосты изначально требовались разводные, что было слишком дорого. В итоге мосты через главную городскую реку были наплавными или плашкоутными (сделанными из деревянных барок-плашкоутов). Но вот в 1842 году российский инженер Станислав Кербедз составил проект переправы через Большую Неву на Васильевский остров, и этот проект был утвержден. Конечно, это был далеко не первый проект. Например, еще в XVIII веке свой вариант предлагал небезызвестный Иван Кулибин — тот видел постоянный мост через Неву деревянным и… однопролетным, парусники должны были проходить под ним.



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Чугунные перила моста с гиппокампами (морскими лошадьми с рыбьими хвостами) проектировал Александр Брюллов, и они считаются одним из лучших образцов художественного литья своего времени.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Мост мог стать собратом Аничкова — на нем также могли установить фигуры по рисункам П. П. Клодта и Н. С. Пименова. Мастера занялись этим проектом 1846 году, Клодт написал эскиз конной группы, его напарник задумал семь аллегорических композиций, посвященных городам Российской империи, но не сбылось — по финансовым причинам.

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Горизонтальный разводной пролет моста Фото: Кадр из фильма «Октябрь» (1927)

Раньше Благовещенский мост разводился не по центру, а со стороны Васильевского острова. У первого Благовещенского моста было 8 пролетов — 7 постоянных и один, со стороны острова, — разводной. Крылья «разъезжались» в горизонтальной плоскости. Так было до перестройки моста в 1936–1938 годах. После этого разводным стал центральный пролет. Но это были, конечно, далеко не все изменения: от старого моста вообще остались только деревянные сваи и литые перила А. П. Брюллова.

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В 1854 году на мосту, у его разводного пролета, построили часовню Святого Николая Чудотворца. Ее снесли в 1930-м, а гранит использовали при ремонте набережной канала Грибоедова у Львиного мостика. Но модель до сих пор хранится в Эрмитаже. А сама часовня осталась навеки на кинопленке — в фильме Эйзенштейна «Октябрь».

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«Аврора» у Благовещенского моста после реставрации (2016) Фото: Илья Трусов/«Фонтанка.ру»/Архив

Кстати, об Октябре. Именно за Николаевским мостом у Английской набережной в 1917 году стоял крейсер «Аврора», и именно отсюда он выстрелил в направлении Зимнего дворца. На набережной по этому поводу установили монумент.

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Ново-Волжский мост в Твери Фото: Bibikoff /Wikipedia.org

Исторический мост переехал в Тверь. Конструкции, оставшиеся от старого моста, были перевезены по железной дороге в Калинин (Тверь), где в 1953–1956 годах были использованы при строительстве переправы через Волгу.

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Марсово поле Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Газовые фонари со старого моста были установлены на Марсовом поле — вокруг Мемориала борцам революции. 9.

Обнажившийся выход Крюкова канала в Неву во время ремонта моста Фото: кадр из видео/YouTube/ Ратная палата

Раньше Крюков канал впадал в Неву, но из-за моста выход был заложен. Арку, которая оставалась на месте мешавшей водной артерии, можно было легко увидеть в годы реконструкции моста в начале XXI века.



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Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский