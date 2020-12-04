C 3 по 13 декабря в «Родине» проходит фестиваль нового итальянского кино RIFF. Фильмов в программе много, рассказываем, на что обратить внимание.

В воскресенье, 6 декабря, в 17.00 можно увидеть комедию мастера жанра Джулио Манфредоньи «Король в законе» (16+) — о бизнесмене, который узнает о своем благородном происхождении и решает создать в родном захолустье маленькое королевство.



В понедельник в 19.20 покажут «Порок надежды» (16+) — трогательную и эффектную драму о девушке из городских низов Неаполя, которая пытается выбраться из этой жуткой среды и начать новую жизнь. В этот же день в 21.20 есть шанс посмотреть «Дворец юстиции» (12+) — участвовавшую в Берлинале судебную драму об одном процессе и переживаниях его участников.

