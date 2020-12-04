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Фестиваль нового итальянского кино RIFF

C 3 по 13 декабря в «Родине» проходит фестиваль нового итальянского кино RIFF. Фильмов в программе много, рассказываем, на что обратить внимание.

Фото: rodinakino.ru/

В воскресенье, 6 декабря, в 17.00 можно увидеть комедию мастера жанра Джулио Манфредоньи «Король в законе» (16+) — о бизнесмене, который узнает о своем благородном происхождении и решает создать в родном захолустье маленькое королевство.

В понедельник в 19.20 покажут «Порок надежды» (16+) — трогательную и эффектную драму о девушке из городских низов Неаполя, которая пытается выбраться из этой жуткой среды и начать новую жизнь. В этот же день в 21.20 есть шанс посмотреть «Дворец юстиции» (12+) — участвовавшую в Берлинале судебную драму об одном процессе и переживаниях его участников.

В четверг, 10 декабря, в 19.00 покажут режиссерский дебют Пьетро Кастеллито, актера и продолжателя знатной кинематографической династии, — «Хищники» (16+). Это социальная драма о случайном столкновении представителей двух очень разных слоев римского общества — богачей и люмпенов.

В 19.00 11 декабря есть шанс посмотреть «Полет за мечтой» (12+) — трогательную комедию о двух фантазерах, мечтающих стать космонавтами, от мастера короткого и емкого высказывания Антонио Падована.

В 21.10 в этот же день фестиваль продолжит «Хаммамет» (16+) итальянского классика Джанни Амелио — хроника старости экс-премьера Беттино Кракси, доживающего свой век в тишине и одиночестве.

Все показы идут на языке оригинала с русскими субтитрами. Полное расписание показов смотрите на сайте кинотеатра.

Иван Чувиляев

Фото: rodinakino.ru/

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