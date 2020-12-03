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Месть бывших. СКА проиграл «Металлургу» после голов Плотникова и Земчёнка

Поражением хоккейного клуба СКА завершился выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга», который проходил в четверг, 3 декабря, в Магнитогорске. Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

Единственный гол за СКА забил Игорь Ожиганов (39-я минута). Магнитогорцы ответили шайбами Сергея Плотникова (48-я — в большинстве) и Артёма Земчёнка (59). Отметим, что и Плотников, и Земчёнок ещё до прошлого года играли в СКА.

У СКА 44 очка после 33 матчей и второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч армейцы с Невы проведут в Челябинске 5 декабря против «Трактора».

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