Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) в четвертый раз отклонил проект перепланировки квартир в доме на Ковенском переулке, 20а. Собственник незаконно возводит на крыше еще один этаж.
Как сообщает КГИОП 3 декабря, ведомство также отклоняло проекты перепланировки в марте, апреле и сентябре 2020 года. Это не остановило строителей — в июне на здании обнаружили надстроенный этаж и проходную террасу. Кроме того, с дома демонтировали декоративные элементы — тягу карниза и фронтоны. Позже их восстановили, но не в первозданном виде.
На начатые на кровле работы ведомство обратило внимание еще прошлым летом. На частного собственника составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ. Дзержинский районный суд КГИОП поддержал.
В ведомстве поясняют: хотя здание не является памятником, оно относится к числу исторических и формирует уличный фронт Ковенского переулка. Дом возведен в 1883 году в стиле эклектики по проекту архитектора Василия фон Геккера.
Суд сейчас рассматривает иски администрации Центрального района и службы государственного строительного надзора к собственнику — ведомства требуют принудить его восстановить внешний облик исторического здания.