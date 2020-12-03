Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) в четвертый раз отклонил проект перепланировки квартир в доме на Ковенском переулке, 20а. Собственник незаконно возводит на крыше еще один этаж.



Как сообщает КГИОП 3 декабря, ведомство также отклоняло проекты перепланировки в марте, апреле и сентябре 2020 года. Это не остановило строителей — в июне на здании обнаружили надстроенный этаж и проходную террасу. Кроме того, с дома демонтировали декоративные элементы — тягу карниза и фронтоны. Позже их восстановили, но не в первозданном виде.