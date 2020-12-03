Москва готовится снять большинство коронавирусных ограничений в середине 2021 года

Заместитель Сергея Собянина допустил снятия ограничений из-за COVID-19.



«Уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений», — заявил 3 декабря Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, к этому периоду экономика столицы перейдет к фазе «динамичного восстановления».

Ефимов подчеркнул, что власти Москвы не рассматривают введение новых ограничений, как это сделали в Петербурге.

Мэр столицы Сергея Собянин 13 ноября одобрил новые меры, которые регламентировали работу развлекательных заведений и общепита в условиях пандемии, а также перевели учащихся на дистанционку. Ограничения введены на два месяца.