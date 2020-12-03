Мэрия Москвы не рассматривает введение «петербургских» ограничительных мер

Заместитель Сергея Собяинина опроверг наличие плана по ужесточению коронавирусных ограничений по примеру Петербурга.



«И такой вопрос [о принятии таких же ограничительных мер, как в Санкт-Петербурге] мы сейчас не рассматриваем», — цитирует 3 декабря зама столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова ТАСС.

По его словам, введенных в Москве мер по борьбе с COVID-19 «достаточно». Заместитель Собянина отметил, что новых ограничений в столице не будет до роста заболеваемости.