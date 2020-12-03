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Мэрия Москвы не рассматривает введение «петербургских» ограничительных мер

Заместитель Сергея Собяинина опроверг наличие плана по ужесточению коронавирусных ограничений по примеру Петербурга.

«И такой вопрос [о принятии таких же ограничительных мер, как в Санкт-Петербурге] мы сейчас не рассматриваем», — цитирует 3 декабря зама столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова ТАСС.

По его словам, введенных в Москве мер по борьбе с COVID-19 «достаточно». Заместитель Собянина отметил, что новых ограничений в столице не будет до роста заболеваемости.

Накануне губернатор Петербурга подписал внесение изменений в 121-е постановление Смольного, которое определяет коронавирусные ограничения в Петербурге. Как и предсказывала «Фонтанка», дети останутся без елок и новогодних утренников, а взрослые — без ресторанов. Новые ограничения стали эхом скандала вокруг концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. Площадке грозит остановка работы до весны. Ранее собеседники «Фонтанки» объясняли, что новые ужесточения именно наследие Басты. Вторая цель — сделать город менее привлекательным для иногородних туристов во время новогодних каникул.

Петербургские власти указывают, что ситуация в городе остается «напряженной». С 26 октября показатель ежедневного прироста заболевших COVID-19 в Петербурге держится на отметке около 3700. За последние сутки насчитали еще 3692 заболевших. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 136 980 заразившихся.

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Комментарии (3)

mr029
Теперь Питер - флагман по заё...ванию своего населения! Верной дорогой идём, товарищи!
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