Отмена действующих мер преждевременна: в Москве ограничения продлили до января

Ограничительные меры против распространения коронавируса в Москве продлены до 15 января.

Как сообщил 26 ноября мэр столицы Сергей Собянин, сейчас «нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».

По его словам, «ситуация с распространением COVID-19 остается напряжённой». За неделю с 16 по 22 ноября число выявленных случаев ковидной пневмонии выросло на 2%, число госпитализаций — на 3%. «Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой», — признаёт Собянин.