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Отмена действующих мер преждевременна: в Москве ограничения продлили до января

Ограничительные меры против распространения коронавируса в Москве продлены до 15 января.

Как сообщил 26 ноября мэр столицы Сергей Собянин, сейчас «нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».

По его словам, «ситуация с распространением COVID-19 остается напряжённой». За неделю с 16 по 22 ноября число выявленных случаев ковидной пневмонии выросло на 2%, число госпитализаций — на 3%. «Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой», — признаёт Собянин.

Согласно сегодняшнему указу, до середины января в Москве закрыты городские досуговые учреждения для детей. Организации должны перевести на дистанционную работу как минимум треть персонала. Людям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему надлежит оставаться дома.

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Комментарии (3)

Cashmare
а в деревне гадюкино дожди...
rastaman
Толку-то? Позакрывали, в намордники одели всех - и все равно рост. Может не в ограничениях дело-то?
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