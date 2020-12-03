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По России резкий рост заболевших коронавирусом — больше 28 тысяч случаев. В Петербурге статистика замерла

Резкий рост числа новых случаев коронавируса произошел в России. В Петербурге же статистика замерла у отметки в 3700 и который день не показывает рост.

В России установлен новый рекорд по числу заболевших за сутки — 28 145 случаев (накануне их было 25 345). Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 7750. Петербург удерживает вторую строчку по этому показателю с 3692 заболевшими.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за день 41 108 человек проверили на COVID-19. Под медицинским наблюдением оставили 2172. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 136 980 заразившихся.

В России общее число заболевших COVID-19 выросло до 2 375 546. Больше случаев насчитали только в Бразилии (6,4 миллиона), Индии (9,5 миллиона) и США (почти 13,92 миллиона). В мире уже почти 64,5 миллиона человек заразились коронавирусом.

Большинство заболевших россиян (1 859 851) смогли вылечиться от COVID-19. Летальных исходов насчитали 41 607.

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Комментарии (49)

igoruha
Экономика начала схлопываться.В этом проблема. Наступает конец мелкому бизнесу.много безработных может получиться.
igoruha
Питер раньше стартанул, из за климата. Теперь остальные подтягиваются
вадики
ВИРУС СТОЙ РАЗ ДВА!!!!у нас деняк не то что на платные тесты у нас и на маски то нету))))
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