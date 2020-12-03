По России резкий рост заболевших коронавирусом — больше 28 тысяч случаев. В Петербурге статистика замерла

Резкий рост числа новых случаев коронавируса произошел в России. В Петербурге же статистика замерла у отметки в 3700 и который день не показывает рост.

В России установлен новый рекорд по числу заболевших за сутки — 28 145 случаев (накануне их было 25 345). Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 7750. Петербург удерживает вторую строчку по этому показателю с 3692 заболевшими.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за день 41 108 человек проверили на COVID-19. Под медицинским наблюдением оставили 2172. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 136 980 заразившихся.