«Ситуация остается напряженной». Губернатор Петербурга сообщил о дефиците противовирусных препаратов и медработников

«Масок и средств индивидуальной защиты достаточно. Цены нормальные. Что касается лекарств противовирусных <...>, то ощущается определенный дефицит, и мы работаем над этим», — сказал Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

В Петербурге нет проблем с СИЗ, но наблюдается дефицит некоторых препаратов. Есть проблемы и с нехваткой медперсонала в амбулаторном звене. Об этом 2 декабря заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, подчеркнув, что «ситуация с распространением коронавируса остается напряженной».

По его словам, дефицит коснулся лекарств для лечения COVID-19, антивирусных и некоторых других препаратов.

Не хватает и медицинских работников в поликлиниках, отметил губернатор.

«Медики работают в условиях колоссальной нагрузки, больше всего дефицит кадров наблюдается в амбулаторном звене. Если говорить о стационарах, штаты набраны, есть небольшая нехватка медсестёр, рентген-лаборантов, из врачебных специальностей больше всего нужны врачи-анестезиологи», — перечислил глава города. При этом в больницах и поликлиниках уже работают 2500 старшекурсников медицинских вузов.



Беглов также отметил, что в городе «койки и врачи небесконечны». На данный момент в городе имеется 10 901 «коронавирусная» койка, из них свободно более 6%. При этом при необходимости город может увеличить число мест под ковидных пациентов за счёт стационаров, которые оказывают плановую помощь. Готовность развернуть новые мощности — 3 дня.

Губернатор призвал соблюдать коронавирусные ограничения.

С начала пандемии в Петербурге выявили уже 133 288 заразившихся.