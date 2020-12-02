Навигацию сменит период техобслуживания. В ночь на пятницу в Петербурге разведут два моста

В декабре СПб ГБУ «Мостотрест» проведет ряд технологических разводок мостов в Петербурге. Специалисты проведут обслуживание конструкций и оборудования разводных переправ.



Как сообщает 2 декабря пресс-служба учреждения, в ночь с 3 на 4 декабря в Петербурге разведут два моста:

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50

— с 1:20 до 4:50 Благовещенский мост — c 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00

При этом непосредственно развести и навести мосты могут в пределах указанного промежутка, но не обязательно точно в данное время.

Напомним, что 30 ноября в Петербурге официально завершился период навигации. Мосты на Неве и Малой Неве не будут разводиться по графику до 10 апреля, а на рукавах Невы — до 20 апреля. Новый сезон навигации начнется 10 апреля 2021 года. Однако переправы могут разводить для обслуживания, а также пропуска единичных судов по заявкам от «Волгобалта», как было минувшей ночью.