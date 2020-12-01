Только накануне, 30 ноября, в Петербурге завершилась навигация, как уже в ночь с 1 на 2 декабря мосты по Неве и Большой Неве вновь разведут по графику 2020 года.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», переправы будут разводить для проводки по Неве в морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» сухогруза. Согласно утвержденному на завершенный уже навигационный период 2020 года графику, разведут: