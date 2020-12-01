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Без разводок мостов Петербург пробыл недолго: в ночь на 2 декабря по Неве пропустят сухогруз

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Только накануне, 30 ноября, в Петербурге завершилась навигация, как уже в ночь с 1 на 2 декабря мосты по Неве и Большой Неве вновь разведут по графику 2020 года.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», переправы будут разводить для проводки по Неве в морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» сухогруза. Согласно утвержденному на завершенный уже навигационный период 2020 года графику, разведут:

  • Володарский мост — с 2:00 до 3:45
  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50
  • Дворцовый мост — с 3:10 до 4:55
  • Благовещенский мост — с 3:10 до 5:00

Но навести мосты могут и раньше указанного времени — по факту прохождения судна.

После официального завершения навигации в Петербурге 30 ноября мосты могут разводить для обслуживания конструкций и оборудования переправ и чтобы пропустить единичные суда по заявкам от «Волгобалта».

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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