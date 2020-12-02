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За расклейку листовок про депутата Четырбока задержали будущих менеджера и компьютерщика. Они поверили, что в ЗакСе обнаружилась политическая борьба

По информации «Фонтанки», в Петербурге за расклейку листовок про автора закона о «наливайках» Дениса Четырбока задержали двух студентов. Конечных заказчиков они якобы не знают.

Обоих молодых людей задержали 30 ноября в Петроградском районе. Один из них — Владимир Хиневич, двадцатилетний студент первого курса Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Согласно приказу вуза, он был зачислен в сентябре 2020 года в бакалавриат на заочное обучение по направлению «Менеджмент в инфокоммуникациях».

Второй задержанный — девятнадцатилетний Артем Мелешко. Он учится в Политехническом колледже городского хозяйства по направлению «Компьютерные системы и комплексы».

Правоохранителям молодые люди дали объяснения, что с заказчиком расклейки листовок познакомились в Telegram и 26 ноября встретились с ним на Большой Зелениной улице для передачи листовок и 10 тысяч рублей каждому. Заказчик пояснил студентам, что в Заксобрании города якобы идет политическая борьба.

Отец одного из молодых людей рассказал «Фонтанке», что в настоящее время обоих отпустили домой, а в отделе МВД они были с адвокатом. Он также добавил, что конечный заказчик студенту неизвестен.

Листовки с изображением главы парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока расклеили в конце ноября в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах города, а также в районе Комендантского аэродрома. В них содержалось утверждение, что депутат — автор 300 законов «против бизнеса».

На заседании 2 декабря Заксобрание Петербурга утвердило депутатский запрос к губернатору Александру Беглову. Парламентарии потребовали наказать виновных в появлении листовок и пригрозили, что в случае, если Смольный не ответит на происходящее «жесточайшей реакцией» и не сделает «прозрачных заявлений», это приведет к политической катастрофе. При этом спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выразил уверенность, что происходящее не является внутренней борьбой в стенах Мариинского дворца и ни одна из парламентских фракций не причастна к появлению листовок.

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Комментарии (40)

Maik5
А по сути правда, не правда?
Ничего путного про пятибока не слышал по ящику.
Только гадости для жителей делает.
264235911
Считаю, что должно быть объективное расследование данной истории. Было совершено правонарушение, которое требует наказания всех причастных лиц. Позицию парламентариев полностью поддерживаю.
Вячеслав Серафимович абсолютно прав!
Между прочим любое порочащее личность действие преследуется по закону, об этом провокаторы вообще думали?
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