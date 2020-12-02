За расклейку листовок про депутата Четырбока задержали будущих менеджера и компьютерщика. Они поверили, что в ЗакСе обнаружилась политическая борьба

Обоих молодых людей задержали 30 ноября в Петроградском районе. Один из них — Владимир Хиневич, двадцатилетний студент первого курса Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Согласно приказу вуза, он был зачислен в сентябре 2020 года в бакалавриат на заочное обучение по направлению «Менеджмент в инфокоммуникациях».

По информации «Фонтанки», в Петербурге за расклейку листовок про автора закона о «наливайках» Дениса Четырбока задержали двух студентов. Конечных заказчиков они якобы не знают.

Второй задержанный — девятнадцатилетний Артем Мелешко. Он учится в Политехническом колледже городского хозяйства по направлению «Компьютерные системы и комплексы».

Правоохранителям молодые люди дали объяснения, что с заказчиком расклейки листовок познакомились в Telegram и 26 ноября встретились с ним на Большой Зелениной улице для передачи листовок и 10 тысяч рублей каждому. Заказчик пояснил студентам, что в Заксобрании города якобы идет политическая борьба.

Отец одного из молодых людей рассказал «Фонтанке», что в настоящее время обоих отпустили домой, а в отделе МВД они были с адвокатом. Он также добавил, что конечный заказчик студенту неизвестен.

Листовки с изображением главы парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока расклеили в конце ноября в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах города, а также в районе Комендантского аэродрома. В них содержалось утверждение, что депутат — автор 300 законов «против бизнеса».

На заседании 2 декабря Заксобрание Петербурга утвердило депутатский запрос к губернатору Александру Беглову. Парламентарии потребовали наказать виновных в появлении листовок и пригрозили, что в случае, если Смольный не ответит на происходящее «жесточайшей реакцией» и не сделает «прозрачных заявлений», это приведет к политической катастрофе. При этом спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выразил уверенность, что происходящее не является внутренней борьбой в стенах Мариинского дворца и ни одна из парламентских фракций не причастна к появлению листовок.