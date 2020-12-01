«Единая Россия» попросит Беглова заступиться за Четырбока и найти авторов листовок с «гробовщиком» бизнеса

Листовки венчает заголовок, в котором депутат назван «похоронщиком» бизнеса. Ниже — фото главы парламентского комитета по законодательству. Листовки неизвестные расклеили в Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах в конце ноября. Аналогичные видели и в районе Комендантского проспекта.

Фракция «Единая Россия» намерена обратиться с депутатским запросом к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой наказать виновных в распространении листовок с изображением автора закона о «наливайках» Дениса Четырбока, на которой утверждается, что он причастен к трем сотням законов против бизнеса. В них власть рассмотрела попытку расшатать политическую обстановку. Проект запроса Заксобрание рассмотрит на заседании 2 декабря.

В листовке утверждается, что парламентарий причастен к 300 законам «против бизнеса», и приведены примеры: скандальная инициатива по «наливайкам», правила согласования концертов уличных музыкантов, ограничение на размещение торговых объектов у мемориальных досок и ограничение на участие детей в квестах.

В запросе (есть в распоряжении редакции) указано, что авторы неправомерно использовали изображение депутата, а хорошее качество печати и синхронность расклейки заставили заподозрить, что действовала «хорошо организованная группа». Также партия власти усмотрела в расклейке признаки преступления по уголовной статье о клевете.

Фракция указывает на неточности. В частности, из четырех примеров законом стала только инициатива о «наливайках», остальные до стадии подписания губернатором еще не дошли.

«Системный анализ произошедшего позволяет сделать вывод о том, что размещение плакатов может являться частью комплекса мероприятий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Санкт-Петербурге», — говорится в тексте запроса. Более того, авторы пошли дальше и не исключили, что в будущем расклейщики листовок могут мелко хулиганить, оскорблять представителей власти и даже совершать экстремистские поступки.