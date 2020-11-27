Смольный поддержал идею узаконить выступления уличных музыкантов. Комитет по культуре хочет согласовывать всё

«Мы (комитет по культуре. — Прим. ред .) согласовываем выступления уличных музыкантов, однако мы не имеем никакой возможности регулирования, у нас нет возможности отказа, — пожаловался Пиотровский в ходе обсуждения поправок к законопроекту на заседании комитета по законодательству петербургского парламента. — Жалобы также приходят в комитет по культуре из квартир и учреждений».

Комитет по культуре поддержал идею узаконить выступления уличных музыкантов в Петербурге. Законопроект, разработанный главой комитета по законодательству Денисом Четырбоком и принятый ЗакСобранием в первом чтении, 27 ноября одобрил заместитель председателя ведомства Борис Пиотровский.

По мнению Пиотровского, его ведомство должно согласовывать не только выступления возле учреждений культуры, но и во всем городе. Кроме того, он предложил проработать процедуру измерения уровня шума, подчеркнув, что у сотрудников ГУ МВД таких полномочий сейчас нет.



Позицию Пиотровского поддержали в юридическом комитете Смольного. «Очевидно, что проблематика определенная есть. Каких-то очевидных, на поверхности лежащих решений сложно предложить, поэтому мы готовы поддержать позицию комитета по культуре поучаствовать в рабочей группе и проанализировать предложения», — отметил заместитель председателя комитета Денис Хасаншин.



Напомним, законопроект депутата Дениса Четырбока предусматривает создание перечня мест в Петербурге, где уличным музыкантам можно будет играть на законных основаниях. Порядок согласования выступлений, форму заявки и схему размещения, согласно инициативе, предстоит разработать исполнительным органам. Хотя некоторые депутаты критиковали законопроект за попытки урегулировать творческую деятельность, ЗакСобрание 16 сентября приняло его в первом чтении.

