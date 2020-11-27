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Смольный поддержал идею узаконить выступления уличных музыкантов. Комитет по культуре хочет согласовывать всё

Комитет по культуре поддержал идею узаконить выступления уличных музыкантов в Петербурге. Законопроект, разработанный главой комитета по законодательству Денисом Четырбоком и принятый ЗакСобранием в первом чтении, 27 ноября одобрил заместитель председателя ведомства Борис Пиотровский.

«Мы (комитет по культуре. — Прим. ред.) согласовываем выступления уличных музыкантов, однако мы не имеем никакой возможности регулирования, у нас нет возможности отказа, — пожаловался Пиотровский в ходе обсуждения поправок к законопроекту на заседании комитета по законодательству петербургского парламента. — Жалобы также приходят в комитет по культуре из квартир и учреждений».

По мнению Пиотровского, его ведомство должно согласовывать не только выступления возле учреждений культуры, но и во всем городе. Кроме того, он предложил проработать процедуру измерения уровня шума, подчеркнув, что у сотрудников ГУ МВД таких полномочий сейчас нет.

Позицию Пиотровского поддержали в юридическом комитете Смольного. «Очевидно, что проблематика определенная есть. Каких-то очевидных, на поверхности лежащих решений сложно предложить, поэтому мы готовы поддержать позицию комитета по культуре поучаствовать в рабочей группе и проанализировать предложения», — отметил заместитель председателя комитета Денис Хасаншин.

Напомним, законопроект депутата Дениса Четырбока предусматривает создание перечня мест в Петербурге, где уличным музыкантам можно будет играть на законных основаниях. Порядок согласования выступлений, форму заявки и схему размещения, согласно инициативе, предстоит разработать исполнительным органам. Хотя некоторые депутаты критиковали законопроект за попытки урегулировать творческую деятельность, ЗакСобрание 16 сентября приняло его в первом чтении.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как осенью в Петербурге зачищали улицы от музыкантов, выписывая им штрафы за незаконное занятие земельного участка.

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Комментарии (2)

pum//ka
Скорее запретить эти завывания! Люди имеют право на тишину и отдых! Музыку можно в наушниках послушать. Кто хочет послушать музыкантов - есть места отдыха, где это будет сообразно.
А то из метро выходишь - вой такой, что уже привычка выработалась носить с собой беруши....
Еще бы колонки у велосипедистов отобрать....
А то такая какофония!
Kukarekov
Скорее бы. Работаем в центре - просто поражены люмпенизацией этой культурной сферы. Самодеятельные "артисты", едва освоив пару аккордов, беззастенчиво привозят целые фургоны усилителей и орут, орут, орут. Вымогая деньги у прохожих прямо в присутствии сотрудников полиции (много раз видели у Думы и у Гостиного двора). Находиться рядом невозможно из-за низкопробного уровня этих гопников, не говоре уже о том, что работать целый день под децибелы, которыми можно оглушить и бизонов. Я - за музыкантов! Но в акустическом варианте. Колонки и усилители нужно запретить вообще.
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