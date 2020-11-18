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В Петербурге снова правят закон о «наливайках». Жесткий подход оставляют для «панелек» и хрущевок

Заксобрание переписывает принятый ранее жесткий запрет на торговлю алкогольной продукцией в жилых домах. Соответствующую инициативу 18 ноября депутаты приняли в первом чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Депутаты сокращают принятый с первой попытки запрет на торговлю спиртным в помещениях менее 50 квадратных метров, возвращая его к 20 «квадратам», установленным федеральным законодательством. Но вводят ряд оговорок.

Согласно законопроекту, бары и рестораны в хрущевках 1957–1970 годов и панельных домах 1970–1980 годов могут продавать алкоголь исходя из лимита в 50 метров. «Эти дома и так невелики по площади, и разрешать устраивать там кафе и бары буквально «на пятачке», в подъезде — значит только создавать проблемы жильцам», — прокомментировал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Он добавил, что в зачет метров не идут помещения кухни, вестибюля, гардероба, коридоров, детских игровых зон и подсобных помещений.

Автор законопроекта Денис Четырбок в ходе заседания отдельно подчеркнул, что для новостроек, где первый этаж изначально строился под коммерцию, также должен действовать мягкий лимит в 20 метров; соответствующие уточнения внесут по мере рассмотрения документа.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении 36 голосами за при пяти против и одном воздержавшемся. Сам закон вступит в силу 1 января 2021 года. Норма о 50 «квадратах» заработает на год позже — с 1 января 2022 года.

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Комментарии (1)

264094631
Надо запретить наливайки в жилых домах вообще. Слушать пьяные вопли - то еще удовольствие.
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