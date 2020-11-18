В Петербурге снова правят закон о «наливайках». Жесткий подход оставляют для «панелек» и хрущевок

Заксобрание переписывает принятый ранее жесткий запрет на торговлю алкогольной продукцией в жилых домах. Соответствующую инициативу 18 ноября депутаты приняли в первом чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки».



Депутаты сокращают принятый с первой попытки запрет на торговлю спиртным в помещениях менее 50 квадратных метров, возвращая его к 20 «квадратам», установленным федеральным законодательством. Но вводят ряд оговорок.

Согласно законопроекту, бары и рестораны в хрущевках 1957–1970 годов и панельных домах 1970–1980 годов могут продавать алкоголь исходя из лимита в 50 метров. «Эти дома и так невелики по площади, и разрешать устраивать там кафе и бары буквально «на пятачке», в подъезде — значит только создавать проблемы жильцам», — прокомментировал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Он добавил, что в зачет метров не идут помещения кухни, вестибюля, гардероба, коридоров, детских игровых зон и подсобных помещений.